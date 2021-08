Luego que el Ejecutivo afirmó que no se están quitando 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, sino que sólo se resignan de un proyecto a otro, de un museo al Hospital Civil del Oriente, la diputada Mara Robles afirmó que la casa de estudios si está perdiendo fondos.

Robles dijo que esos 140 millones de pesos siguen en manos de la Secretaría de Hacienda Público y que los recursos para construir el Hospital Civil de Oriente no los maneja la universidad sino la Secretaría de Infraestructura, es decir, es dinero que no operará la UdeG.

“El Gobierno del Estado posiblemente se diría no ha recibido los recursos desde las fuentes federales para poder otorgar esos 140 millones de pesos, los informes financieros de la Secretaría de Hacienda muestran que el gobierno ha recibido en tiempo y forma los recursos necesarios para pagar esa transferencia”.

Insistió Robles en la instalación de una comisión especial que vigile como se ha estado usando la deuda aprobada el año pasado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)