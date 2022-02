Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó modificar el artículo 75 de la Ley Nacional de Seguridad Pública usar la mediación como forma de solucionar conflictos donde no exista la comisión de delitos. Sin embargo, lo que urge es fortalecer a las policías civiles, dice el legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

“Cuando modificamos la Constitución para la Guardia Nacional hicimos una serie de transitorios para poder hacer un camino para fortalecer a las policías civiles. En esos transitorios se mandataba a los gobernadores para informarles lo que estaba pasando con las policías civiles. Esos transitorios están incumplidos. ¿Cómo vamos a llegar al término de cinco años a evaluar la presencia de las Fuerzas Armadas o no, si no hemos desarrollado el trabajo suficiente para fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad”.

Esos transitorios son letra muerta, explicó, y ello se ve reflejado en asuntos tan obvios como el del aumento en el precio del limón, pues el control del crimen organizado provocó su escasez. (Por Arturo García Caudillo)