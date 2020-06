Al actualizar el modelo predictivo de la Sala de Situación del Covid-19, el rector general de la UdeG Ricardo Villanueva Lomelí, le insistió a la población en que es necesario disminuir del 70 al 50 por ciento la movilidad.

“La emergencia no ha terminado, por el contrario, estamos en un momento crítico y tenemos que actuar en consecuencia. Tan sólo en los últimos 20 días se registraron el 70 por ciento de casos y el 69 por ciento de las muertes de toda la pandemia. Se calcula que la movilidad de la ciudad subió por lo menos al 70 por ciento. Debemos bajar por lo menos al 50 por ciento para controlar el ritmo de contagios”.

Menciona que gracias al aislamiento inicial se evitó la muerte de 5 mil 164 personas.

Mientras no se controle la pandemia dijo, la UdeG no regresará a sus actividades presenciales Anunció también el inicio de la campaña de prevención llamada Cuídate en Casa. (Por Gricelda Torres Zambrano)