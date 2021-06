Resolver el tema del desabasto del agua en Tamazula de Gordiano, será la principal agenda del candidato ganador Eduardo Gutiérrez, el único del partido Futuro que triunfo en ayuntamientos.

Expresó que además de rehabilitar la infraestructura hidráulica, deben poner freno a la sobreexplotación que generan los campos aguacateros y de berries en la región.

“Tenemos que concientizar a la gente, no es momento ya de tener más aguacates por ejemplo, es una zona donde están explotando los mantos acuíferos a más no poder, comenzamos a ver más berries, más aguacateros y realmente estamos en un punto de inflexión donde Tamazula ya no puede soportar más eso”.

Expresó el candidato al recibir su constancia de mayoría en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que deberán coordinarse con el Estado para atender el tema de la inseguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)