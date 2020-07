El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del estado, Jorge Eduardo González Arana, justificó en temas presupuestales la urgencia para dictaminar el paquete de leyes sobre personas desaparecidas, declaración de ausencia y de víctimas.

Aunque durante semanas se defendió que el tema no se trataría hasta que pasara la emergencia sanitaria, el legislador panista explicó que los diputados reciben el proyecto de presupuesto 2021 del Gobierno del Estado en agosto, y para poder dar recursos a las instancias que se proponen en las nuevas leyes, estas deben estar aprobadas y publicadas.

“En el siguiente mes que nosotros realizamos el presupuesto si no tenemos las leyes vigentes difícilmente nosotros podemos, por así decir, jugar vencidas con las demás comisiones porque esto va implicar un tema presupuestal de recursos pues para el Instituto de Ciencias Forenses, para la Comisión de Búsqueda”.

Agrega que entre los cambios que se proponen con respecto a la ley federal estará la obligación de buscar a personas desaparecidas de forma inmediata, y no hasta que exista una declaratoria. (Por Mireya Blanco)