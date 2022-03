México necesita crecer al menos 5 por ciento anual, aseguró ante diputados, el ex secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría.

“Todo lo digital será premiado y los países que no estemos a la altura de los mejores vamos a rezagarnos. Y ese es un riesgo que tenemos que tener presente y eso no sólo es un tema de educación, sino también un tema de las inversiones del sector privado con objeto de que podamos crecer a este cinco por ciento que yo mencionaba”.

Y es que, explica de 1980 a la fecha, México ha venido creciendo con tasas de 2.5 o inferiores, lo que significa que no se trata de un asunto de cumplir promesas de campaña, sino de recuperar algo de lo perdido y romper con el círculo de pobreza, desigualdad e inseguridad que nos aquejan. (Por Arturo García Caudillo)