Previo al arranque de la Serie Mundial entre Dodgers y los Rays de Tampa, el pitcher mexicano, Julio Urías, dijo que se siente muy bien y que no descansará hasta que los Dodgers ganen los cuatro juegos que los lleven al título en el “Clásico de Otoño”.

“El estar con este equipo es una bendición, el poder jugar mi segunda serie mundial con este equipo es otra bendición, entonces son puras bendiciones que la verdad que no descansaré hasta después que ganemos los cuatros juegos, entonces sí se podría decir es el mejor regalo que le puede dar uno a la afición de Los Ángeles y a toda esa afición mexicana que apoya al 100 por ciento y en lo personal siempre mandando buenas vibras, entonces eso es como un reto para mí y hasta que no lo cumpla va ser como quien dice la misión cumplida”.

Asegura Urías que su brazo está listo para lanzar cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, así lo requiera.

(Por Manuel Trujillo Soriano).