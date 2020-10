La medida anunciada por el Gobernador del Estado, de que el transporte urbano dejaría de prestar el servicio a partir de la 8:00 de la noche debido a la pandemia, no ha sido bien vista por los usuarios del transporte urbano y explican sus motivos.

“Está mal porque muchos salen 6:00, a las 7:00 y por ejemplo yo voy hasta Plaza Patria y me aviento una hora y media de camino, perjudicaría mucho a la sociedad -¿Ya no encontrarías camión?- Ya no encontraría camión…Pues mire, por una parte esta bien y por otra pues no creo que este muy bien porque surgen problemas que tiene uno que salir más noche y eso pero pues en fin…Nosotros no estamos de acuerdo con eso pero si el gobernador puso ya eso, como le dijera, sus normas de el, pues hay que aceptarlo, pues ya que mas le hacemos”.

Muchos de ellos señalan que salen a las 8:00, 9:00 o 10:00 de la noche de la oficina o el trabajo y ya no encontraran camiones para regresar a su casa. (Por José Luis Jiménez Castro)