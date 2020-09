Aunque no es generalizado, a muchos usuarios de Zapopan la modificación de rutas de camiones por la línea 3 del tren ligero desde hoy sí les causó algunos problemas, aquí un claro ejemplo:

“Sí, porque ya no están llegando a este centro, simplemente llegan aquí a Zapopan y pues a uno lo hacen batallar agarrando doble transporte. Sí, es difícil porque están tardando un poco más ¿Qué ruta? 633 ¿Hasta dónde llega? Hasta Zapopan, aquí Arcos de Zapopan ¿y antes llegaba hasta dónde? hasta el centro”.

Las rutas con mayor problemática. Esta mañana son las 633 y 163 que bajan desde la carretera a Colotlán pero ya no llegan hasta el centro de la ciudad. (Por José Luis Jiménez Castro)