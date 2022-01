Bajo la consigna de “mátame pero no me dejes”, usuarios de la ruta 380 aprueban la nueva ruta del Peribús pero no niegan que las 380 les va a hacer falta.

“¿Está bien que ya quiten la ruta 380? Pues no está bien pero de todos modos no se vale eso que lo dañen a uno. –¿Otro 380? Bueno pues ahorita uno está acostumbrado al 380, pero ya viendo la función del Macrobús al menos se me va a hacer más práctico ¿verdad? Hay que ver porque ahorita no lo hemos calado. -El 380 no ¿El 380 no por qué oiga? Porque siempre andan corriendo ¿Prefiere el Peribús usted? Pues no me he subido pero sí”.

Cabe recordar que según la Secretaría de Transporte a finales de enero dejará de circular por el Periférico la ruta 380 para dar paso al Peribús. (Por José Luis Jiménez Castro)