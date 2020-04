También la Zona de Vestir de Medrano luce vacía y triste, con las cortinas de los negocios abajo y sin clientes… bueno, alguno que otro foráneo que no estaba enterado de la situación:

“Pero todo está cerrado, no sabíamos que estaban cerrado -¿De dónde viene usted?- Nayarit -¿Y qué es lo que venía a comprar?- Ropa -¿Y ahora qué va a pasar?- Pues a esperarse hasta nuevo aviso a ver que nos dicen, pero a ver el tianguis, no sé si se valla a abrir mañana el tianguis”.

Algunos vecinos dicen que desde las explosiones del 22 de abril del 92, la Zona del Vestir Medrano no se veía tan triste y tan sola como ahora. (Por José Luis Jiménez Castro)