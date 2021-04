La vacuna CanSino de una sola dosis que se aplicará al magisterio de Jalisco a partir de mañana y al personal de la Universidad de Guadalajara es segura, eficaz y su almacenamiento no requiere alta refrigeración, pero no está recomendada para mujeres embarazadas, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“Las embarazadas, debido a las guías clínicas de vacunas no recomiendan la vacuna en este sector, no están contempladas para esta fase de inmunización, es importante decir, sin embargo, que no está contraindicada. Si alguna embarazada, por las razones médicas de su médico le recomienda ponerse la vacuna, ella tendrá la capacidad de decidir si se la pone. La vacuna si está contraindicada en personas con alergias graves”.

Agrega que hasta el momento se han registrado en Jalisco 20 reacciones adversas a la vacuna anti-Covid. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: @CansinoBio)