Finalmente fueron 20 y no 12 los menores de edad vacunados este mediodía contra el Covid aquí en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, algo que sorprendió a padres de familia del primer grupo que tramitó el primer amparo, como la señora Manuela Belgodere, quien platica la odisea.

“Documentos y todo. Entramos unos minutos antes de las 10:00, la cita era a las 10:30, qué bueno que nos metieron mucho antes porque sino todavía no saldríamos. Un proceso de mucho papeleo porque son menores y está muy cuidado todo, muy revisado, fue lento eso, aparte nos encontramos con la sorpresa de que venían otros ocho menores, con otro amparo que nosotros no teníamos conocimiento”.

Los otros ocho menores de edad se trata de un grupo familiar, cuyos papás decidió ampararlos desde ayer y hoy finalmente fueron vacunados contra el Covid aquí en el Auditorio Benito Juárez. (Por José Luis Jiménez Castro)