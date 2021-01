Las vacunación anti-covid para el personal de Salud incluye a los hospitales privados que están enfrentando la pandemia, aclara el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Efectivamente la idea es vacunar a todo el personal de salud que está en el mayor riesgo de exposición al virus sarscov-2 causante de covid-19, aquí no se distingue por razones epidemiológicas, privados y públicos, ambos son compañeros, compañeras de la acción de salud que tienen un riesgo aumentado de exposición al virus. Recordar que no se trata solamente de médicas y médicos, y enfermeras y enfermeros, se trata de once categorías laborales y sus análogos en el sector privado”.

Pero los administrativos y directivos que no están atendiendo directamente la epidemia, deberán esperar su turno, de acuerdo a su edad. (Por Arturo García Caudillo)