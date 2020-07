Esta administración no va a inventar una nueva verdad histórica, aseguró, tras la confirmación del hallazgo de los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Quiero a nombre del Gobierno de México, sumarnos al dolor y pérdida de doña Luz María De Lumbre y don Clemente Rodríguez, madre y padre de Christian; y de sus hermanas, Carmen, Fabiola y Maribel, lamentando profundamente profundamente el homicidio del normalista, y refrendamos nuestro compromiso de castigar a los responsables. Vamos a la verdad y no vamos a mentir, no vamos a crear una nueva verdad histórica”.

Por cierto, informó que el viernes a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recibirá al Movimiento de los Familiares de los 43 normalistas desaparecidos. (Por Arturo García Caudillo)