Luego de su triunfo en un concurso de fisicoculturismo, la actriz Vanessa Guzmán ofreció una conferencia en donde dejó en claro que el dedicarse como profesional al deporte no la hará retirarse de su pasión que es la actuación:

“Y por supuesto mi carrera siempre será prioridad y esto lo comparto para aclarar ya las especulaciones, no, no me retiro, sigo siendo actriz, esa es mi pasión, es algo que voy a seguir haciendo mientras el tiempo lo permita, mientras exista el proyecto adecuado con el cual yo tome la decisión de querer regresar, porque me gusta hacer cosas de calidad y no de hacer por hacer y creo que eso ya es más que evidente, si no estaría novela tras novela y andaría brincando por todos lados”.

Vanessa Guzmán advirtió que exhibirá públicamente a las personas que la ataquen a través de las redes sociales, con la finalidad de parar el bullying cibernético. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: @vanessaguzmann)