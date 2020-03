Al menos diez estudiantes jaliscienses, de universidades privadas, se quedaron varados en Argentina, luego de que el país sudamericano cerró sus fronteras ante la proliferación de contagios por el Covid-19 por lo que padres de familia urgen la intervención del gobierno de México.

Anabel es madre de Renata, una estudiante del ITESO quien está en el país sudamericano desde el 1 de marzo pasado de intercambio en la Universidad de Palermo. Cuando el gobierno argentino tomó la decisión de cerrar sus fronteras, trataron de sacar a Renata vía aérea sin embargo todas las aerolíneas cancelaron sus vuelos.

La joven padece asma, tiene resistencia a la insulina y fue diagnosticada con trastornos de ansiedad por lo que la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció apoyo médico, pero no manera de regresarla.

“Ellos no nos dan la opción de un charter, de un vuelo humanitario, nos dicen que esperemos que esto se puede ir a dos o tres meses, quizá más, entonces pues no dicen dos o tres meses pero sabemos que no va a ser ese tiempo y pues la comida se esta acabando, es muh díficil, es muy desesperante”. (Por Mireya Blanco)