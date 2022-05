Tras el asesinato del exfutbolista Antonio “El Hulk” Salazar ocurrido el domingo de la semana pasada la fiscalía de Jalisco inició varias líneas de investigación, entre ellas sus actividades laborales.

El Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal Ernesto Hernández Escorcia indicó que los familiares que reconocieron a la víctima señalaron que se dedicaba al transporte, pero no aportaron mucha información porque no eran muy cercanos.

“En su comparecencia el progenitor menciona nada más que no tenía mucho contacto con su hijo, más bien no vivía aquí y por tal motivo no conocía algunos datos. Se está trabajando en relación a la entrevista y a la comparecencia del padre y de uno de los hermanos que lo acompañaba”.

El cadáver del futbolista fue encontrado calcinado en el interior de un automóvil Cavalier modelo 2018.

Formo parte de las fuerzas básicas de Chivas y debutó con el primer equipo en 2007. (Por José Luis Escamilla)