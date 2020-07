La conjunción de varios factores provocó que la semana pasada se derrumbara parcialmente el techo de la parroquia de Corpus Christi, en la colonia Prados Vallarta de Zapopan.

El vocero del Arzobispado de Guadalajara Antonio Gutiérrez Montaño informó que ya les fue entregado el peritaje por parte de Protección Civil Zapopan.

“Una falla general en la estructura del templo. Por ejemplo, las vigas de la bóveda no estaban bien soportadas, también el espesor de la bóveda variaba. Eran las mismas vigas, pero variaba de 15 a 35 centímetros. También se había acumulado agua en el techo lo que hizo que se reblandeciera”.

Hasta el momento no se ha determinado si esta capilla podrá ser reconstruida en algún momento, sin embargo, los fieles no quedan desprotegidos porque aún es funcional el templo principal ubicado en la parte posterior del predio. (Por José Luis Escamilla / Foto: @PCJalisco)