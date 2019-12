A pesar del hallazgo del pozo petrolero más grande de los últimos 30 años, la economía mexicana seguirá estancada en el 2020, vaticina el diputado priísta Brasil Acosta.

“A pesar del hallazgo del petróleo que hicieron una gran fiesta, lo que yo le puedo decir a la ciudadanía es que va a señor un año muy malo, por dos razones: primero, porque se está desarrollando un proceso de crisis a nivel mundial y ya en estos momentos estamos viviendo una etapa como si estuviéramos en crisis o sea que nos van a agarrar muy mal parados; y segundo, el problema es que no sólo no vamos a poder defendernos de la crisis que viene, sino que no se están generando las condiciones de crecimiento y por ejemplo, a nivel del campo no va a haber producción de alimentos y por lo tanto los vamos a importar”.

Por ello es urgente cambiar la política económica del Gobierno de la República, basándose en cuatro ejes: generación de empleos, mejores salarios, pago de impuestos mediante tabulador e inversión en infraestructura. (Por Arturo García Caudillo)