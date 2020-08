El descuido en la integración de la carpeta de investigación por presunto abuso sexual infantil por parte de un funcionario público de Puerto Vallarta, pudo haber sido intencional, considera con preocupación la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“Nos queda la preocupación sI intencionalmente se descuidó la integración de la carpeta justo para que llegara a un punto enn donde no fuera posible la consignación”.

Resultó lamentable que además de la violencia institucional, durante la audiencia la mamá escuchara del juez que el agresor no sería vinculado a proceso por corrupción de menores, porque la niña de diez años no sintió placer. (Por Gricelda Torres Zambrano)