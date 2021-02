Este jueves se cumplen dos semanas de la cruenta balacera ocurrida en calles de la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara, entre hombres fuertemente armados y elementos de la Guardia Nacional, que dejó saldo de cuatro sicarios muertos.

El señor Luis Manuel Flores es vecino de las calles Arcadio Espinosa y Gabino Durán; la ventana de su recámara se ubica a dos metros del sitio donde quedaron los cuerpos de los cuatro agresores abatidos.

Don Luis es diabético desde hace varios años pero luego de la balacera el azúcar se le disparó al punto que poco a poco ha visto reducida su vista.

“Si me asusté porque aquí duermo al pie de la ventana cuando que me asusté y me jaló mi hija, me metió para el cuartos escondernos ella misma. Nos escondió para que no nos fueran a dar. Antes de la balacera cuánto veía? Qué porcentaje? Veía un 60 por ciento. Y ahorita? Ya casi veo como un 30. Y es por que se el subió el azúcar? Se me subió el azúcar a 500.”

Los vecinos de estas esquinas lamentan que a dos semanas de la balacera ninguna autoridad se ha acercado para ofrecerles siquiera apoyo sicológico, aún cuando fueron los propios vecinos quienes tuvieron que limpiar sangre y restos humanos la mañana siguiente.

(Por José Luis Escamilla)