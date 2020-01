Con escasa socialización y falta de información este martes comenzaron los cierres a la circulación por dos de las calles más importantes del Centro de ciudad: Juan Manuel y Mariano de la Bárcena.

Juan Manuel en los tramos de avenida Federalismo a la calle Contreras Medellín, de avenida Alcalde a Belén y de Humboldt a la Calzada Independencia, en tanto Mariano de la Bárcena de la avenida Jesús García a la calle Hospital, en ambas la SIOP rehabilitará pavimentos, drenajes y paisaje urbano, sin embargo la gente insiste en que no les informaron.

“Estoy esperando el camión en la esquina de 8 de Julio y si no es porque veo al señor Banderero dando señas de que den la vuelta, no me entero de que los camiones van a pasar por ahí, pero esto se puede avisar qué están haciendo, nadie nos dice nada, no ponen este los señalamientos y luego le pregunta uno y: Pues pásese a la siguiente esquina Seño, así le contestan los oficiales a uno”.

El conflicto sin embargo podría ser mayor, ya que en esta zona hay por lo menos siete escuelas y mañana inician las clases. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)