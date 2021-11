Vecinos de las colonias Jardines Universidad y Vallarta Universidad mantienen su lucha para evitar que un predio de más de cinco mil metros cuadrados, ubicado en Eca do Queiros y Juan Palomar y Arias sea urbanizado.

Este terreno municipal, por donde pasa un arroyo, está junto al coto Villa La Cima y recientemente los vecinos se percataron que apareció un supuesto dueño y había presencia de maquinaria pesada.

Los vecinos solicitaron al municipio que les vendiera este lote para convertirlo en área verde y protegerlo, pero el Ayuntamiento argumentó su improcedencia y confirma que es propiedad privada.

El terreno es de la empresa Pro S.A de C.V, pero advierte el municipio que por donde pasa el arroyo tiene protección federal, no existe ninguna licencia para ser intervenido y en los planes parciales no se puede cambiar su uso de suelo.

Ignora el Ayuntamiento si esta empresa vendió el terreno a otro particular, pero insisten que al menos en la parte federal, no se pueden desarrollar obras. (Por Héctor Escamilla Ramíre)