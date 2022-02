El problema vial en la glorieta de La Normal no es de semáforos sino de exceso de banquetas, aseguran vecinos, quienes consideran exagerados los banquetones que construyó la SIOP en coordinación con la Agencia Metropolitana de Movilidad.

“No, estas no son banquetas, estos ya son parques, se me hace que están más anchas que el Parque de la Liberación, ya esto es es enorme. Eso no son banquetas estos son potreros ya, esto es lo que son -¿Y esto redunda en la vialidad?- Claro, muchísimo, muchísimo, están quitándole todos los carriles a la calle y ahora lo que están ocasionando es que haya mucho congestionamiento”.

En la glorieta de La Normal los banquetones son tan anchos que no sólo se comen un carril de circulación sino que provocan confusión entre peatones y ciclistas que ya no saben si caminan o circulan por calle o banqueta. (Por José Luis Jiménez Castro)