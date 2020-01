Vecinos y comerciantes de Alcalde Barranquitas denunciaron abandono para el pago de indemnizaciones y entrega de apoyos por las afectaciones que tuvieron sus viviendas y comercios por la construcción de la Línea 3.

Graciela Ascencio, comerciante del Paseo Alcalde, insiste en que los créditos no son una opción viable para ellos y los eventos promocionales como llevar la pista de hielo al Santuario, tampoco sirvió de mucho.

“Es un negocio chiquito, ahora yo me defiendo con unos maniquíes chiquitos que pongo, ya no me dejan, entonces pues ya no se vé nada, la gente pasa, tengo como ocho o diez días que no vendo nada por lo mismo”.

Por su parte, Eduardo Velázquez Mora, colono de Alcalde Barranquitas, reiteró que SITEUR los dejó colgados con los apoyos para menajes de casa en una decena de viviendas afectadas por inundaciones en esa colonia en 2018. (Por Mireya Blanco)