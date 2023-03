Los vecinos de Puerta Poniente exponen el calvario que viven todos los días para transitar por la carretera a Nogales, donde en promedio esperan hasta dos o tres horas para recorrer un tramo de siete kilómetros, explica Niria Radillo, una de sus representantes.

“Ya llegamos a un punto en el que no podemos seguir transitando o más bien tratando de llegar aquí a Periférico simplemente. Recorrer un tramo de siete kilómetros se ha vuelto un viacrucis de hasta dos, tres, cuatro horas. Si hay un accidente, olvídalo, o sea, aquí no interviene el ayuntamiento, aquí no interviene Movilidad porque es un carro carretero, tiene que intervenir sí o sí la Guardia Nacional, pero ellos no tienen la capacidad en cuanto a personal ni el conocimiento como para poder, por ejemplo, mover automóviles”.

De nueve oficios que entregaron a diferentes dependencias, solo tres contestaron con el argumento de que no era de su competencia.

Hoy se manifestarán a las 2:00 de la tarde, a la altura de Rancho Contento, luego de años de ser ignorados por las autoridades. (Por Gricelda Torres Zambrano)