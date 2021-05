Ahora fueron vecinos de Colomos Providencia en Guadalajara los que se manifestaron por falta de agua, pues en algunos puntos llevan hasta 50 días son el vital líquido.

“Llegamos 50 días sin agua, queremos una explicación por qué estos tandeos no se respetan y solamente aquí en Colomos no tenemos agua, sí hay pipas pero no llegan para todos. Entonces, es una situación que ya no es posible”.

Los vecinos de Colomos Providencia se manifestaron en el cruce de la avenida Montevideo y Alberta con cartulinas, hasta donde llegó el director del SIAPA, Enrique Torres Lucho, a dialogar con ellos. (Por José Luis Jiménez Castro)