Por casi una hora vecinos del municipio de El Salto se manifestaron esta mañana, por el acotamiento de la carretera El Salto a la altura del parque Montenegro para demandar que de enero a la fecha unas 200 personas han desaparecido en ese municipio y no han tenido respuesta alguna por parte de la autoridad.

“Hombres y mujeres, niños de todo ¿Qué les han dicho? Pues que no tienen noticias y cada que vamos nos dicen que con que hablemos que no vayamos que con que hablemos por teléfono y que ellos cuando tengan algo nos van a hablar, pero nunca les hablo para una noticia“.

Los vecinos de El Salto se reunieron adentro del parque Montenegro con gente de FUNDEJ y el próximo miércoles, aseguran, se volverán a manifestar. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)