Vecinos de fraccionamientos en la zona baja del Cerro del Tajo como Rinconada de Santa Anita, afirmaron que, contrario a lo dicho por el ayuntamiento de Tlajomulco, los canceles instalados en los límites de sus cotos no entorpecen el cauce del arroyo que desciende de la zona alta, sino al contrario, es infraestructura que se pagó de sus bolsillos para facilitar el flujo del agua.

Explicaron que la cancelería es abatible para permitir el paso de los escurrimientos que aún trasladan escombros y sedimentos de los incendios de hace dos años en este cerro. Habla un vecino:

“Hemos realizado ya obras en nuestros muros perimetrales, tanto al ingreso y salida del arroyo en nuestro condominio que por su funcionamiento pues no sea ningún impedimento para el cauce”.

Explicaron que las modificaciones se hicieron para evitar accidentes como en los últimos dos años, con el desplome de bardas a causa de las corrientes que se formaban. Señalan su disposición de ayudar a la autoridad en el tema, no afectarlos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)