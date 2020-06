Vecinos de avenida Guadalupe inconformes con la ciclovía como pretende hacerla el Ayuntamiento de Zapopan advierten que continuarán atentos para que los trabajos no continúen mientras no se escuche también a la otra parte de los ciudadanos.

Habla uno de los representantes, Enrique Campos.

“Seguiremos, como hasta ahorita, impidiendo los trabajos del Ayuntamiento. Estamos organizados, hemos demostrado que lo hemos impedido de forma pacífica, tenemos guardías, inclusive, nocturnas para evitarlo. Entonces, no vamos a permitir que continúe ninguna sola pesadilla de cemento”.

Los vecinos de avenida Guadalupe, quienes dijeron representar a más de 40 condominios y cotos, detallan que el trazo de la ciclovía por el camellón no es su única propuesta. Hoy presentaron cuatro alternativas más que esperan sean analizadas por el Ayuntamiento de Zapopan. (Por José Luis Jiménez Castro)