La bodega de una empresa tequilera ubicada en la colonia Jardines de la Calera y que se incendió anoche había sido reportada por vecinos como un riesgo, pues habían ocurrido en el pasado otros siniestros pero que no fueron motivo de clausura.

La bodega de la empresa Yara se ubica en Calzada Girasol a su cruce con Paseo Cajititlán. La noche de este domingo el fuego en un predio contiguo alcanzó la bodega y no sólo provocó el colapso del inmueble, sino la muerte de varios animales de granja que habia en el sitio. Habla un testigo:

“Toda esta explosión provocó que se derramara el tequila de los contenedores y calle abajo por toda la calle Girasolque e suna bajada, pues se incendio. Hay un poste de Telefonos de México, se cayó todo el caableado de alta tensión de la Comisión Federal”.

El fuego también alcanzó arbolado en el sitio.

Los vecinos acusan que han denunciado antee el ayuntamiento que la empresa no debería estar en el sitio por ser área habitacional pero no han sido atendidas sus demandas. (Por Héctor Escamilla Ramirez)