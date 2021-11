Las modificaciones que la SIOP realiza en la glorieta de avenida Niños Héroes y Arcos no sólo ha colapsado la vialidad desde avenida López Mateos, también han provocado choques, daños a vehículos que pegan con los armatostes de cemento en cada esquina y severos problemas para estacionarse en los comercios de la zona por lo angosto que han dejado los espacios, así lo señalan vecinos de la colonia Jardines del Bosque.

Uno de ellos, incluso, se atreve a cuestionar la labor del titular de Imeplan.

“Si la memoria no me falla, leí en el periódico del domingo que se lo dieron en Glasgow un reconocimiento por la buena planeación del Imeplan, no a Mario Silva, pero él es el titular, él lo recibió. Sin embargo, todos los proyectos del señor Mario Silva desde la ciclovía hasta las modificaciones de la glorieta omiten el primer paso que es preguntarle a los protagonistas, que son quienes viven en las colonias, qué tipo de colonia tienen”.

Vecinos de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara advierten de posibles manifestaciones si la SIOP no modifica su proyecto en la glorieta de Niños Héroes y Arcos. (Por José Luis Jiménez Castro)