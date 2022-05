Vecinos de la delegación de San de Ocotán en Zapopan se manifiestan esta tarde para exigir la localización con vida de un adolescente extraviado desde el pasado 24 de mayo.

Se trata del adolescente Luis Alberto Ramos Olivares de 17 años cuyo paradero se desconoce luego que por la noche salió de su casa a comprar cena.

“Sí, el no es drogadicto, no es borracho, es trabajador, pues Niño chico pues. Entones nosotros no sabemos qué pasó. Ya se andan moviendo pero pues no hay solución de nada. Según ellos andan trabajando pero la verdad ahorita ya mis hermanos andan bien desesperados, la mamá”.

Aproximadamente 50 vecinos de San Juan de Ocotán cierran totalmente el periférico en ambos sentidos de circulación, lo que provoca severas afectaciones a la vialidad.

Policías viales se encuentran ya en los cruceros más próximos para desviar el tráfico y disminuir las afectaciones. (Por José Luis Escamilla)