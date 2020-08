Verdadera incertidumbre para los vecinos de Talpita es la demolición de la unidad deportiva de esta colonia, que por años se convirtió en el lugar de solaz y esparcimiento de los habitantes. Localizada en la calle 68 y San Esteban, la unidad deportiva de Talpita es demolida en estos momentos por maquinaria, supuestamente para rehabilitarla, un vecino del lugar estima:

“Y ahora pues ya me pregunta es, si todo esto tenía muy buena vista, ¿por qué no la parcharon ? si era muy bonita vista, ¿Ahora cómo la irán a dejar? Quién sabe.

Por cierto, adentro de las obras de la unidad deportiva de Talpita vive un perro amarrado todo el día. Qué a decir de los vecinos, es de los trabajadores, pero el animal no se puede ni mover. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)