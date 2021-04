Vecinos de Villa de las Lomas en Zapopan cumplieron su promesa de manifestarse y bloquean esta mañana el paso a vehículos de carga que transitan por avenida de Las Calandrias para llegar a un predio de Antiguo Camino a Copalita donde se busca construir un fraccionamiento.

Los vecinos no quieren que estas unidades sigan circulando por la avenida ante los daños que generan y velocidad con que transitan. Personal del ayuntamiento zapopano acudió a mediar el tema, con el compromiso de buscar la intervención de la policía vial, pero además revisar las afectaciones a las casas y a drenajes, así como permisos de la obra. Habla una afectada:

“Ya ahorita ya estamos esperando, estamos todos los vecinos reunidos, esperando que lleguen los de protección civil, lo de la policía vial, y no nos vamos a quitar de aquí hasta que vengan las autoridades correspondientes”.

A los vehículos pesados se les impide el paso a la altura del lienzo charro de avenida de Las Calandrias y se les regresa hacia Juan Gil Preciado para que busquen rutas alternas. Aunque a los transportistas les genera molestia, no ha escalado de algunas discusiones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)