En el tradicional barrio de San Antonio los vecinos están muy enojados porque de la noche a la mañana el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó a trazar calles, como Rayón y Escorza, para instalar el parquímetro móvil en una zona donde las casas son tan antiguas que ni cochera tienen, y la única opción es estacionarse en la calle.

“Y eso que nosotros estemos pagando para podernos estacionar afuera de nuestras propiedades, o por ejemplo, venir a misa o venir al mercado y tener que pagar para venir a consumir, no me parece y menos en esta pandemia que todo mundo estamos sufriendo económicamente, ¿verdad?”.

Los vecinos de San Antonio ya expusieron su inconformidad ante la gerencia municipal de Guadalajara y de no haber respuesta tomarían otras acciones. (Por José Luis Jiménez Castro)