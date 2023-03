Por la suspensión judicial que frena la tala de más árboles en el Parque San Rafael para la construcción de un colector pluvial, vecinos denuncian que empresarios y autoridades pretenden terminar las obras de manera subterránea.

Los vecinos acusan que llegó una tuneladora y perforadoras, pues falta el colector del vaso regulador. Dicho colector pasaría por debajo del parque y la calle Mariano Azuela. Afirman que la tuneladora de todas maneras causará daños ambientales, pues la misma maquinaria matará las raíces de los árboles en superficie, las vibraciones afectarán domicilios y se impactarán los mantos freáticos. Habla Gabriela Cervantes, defensora del parque:

“Esto nos hace preocuparnos aún más a los vecinos sobre todo a los que viven en la calle de Mariano Azuela, que es la parte que les falta conectar con este vaso regulador, porque si por arriba no se ve, no se veía, no había quien se hiciera responsable de los daños por abajo, ahora con mayor razón”.

Vecinos también denuncian que personas sospechosas comenzaron a rondar el Parque San Rafael y amedrentarlos para que dejen de documentarse las actividades dentro del área verde. (Por Héctor Escamilla Ramírez)