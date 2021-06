La postura de los vecinos de Tabachines que están inconformes con el acuerdo que otro grupo de vecinos firmó con el SIAPA es inamovible, por lo que continuarán con la protesta que realizan desde hace más de un mes en un pozo de agua que se localiza en la colonia, hasta que no se cumplan tres puntos que describe Blanca Hernández, habitantes de Tabachines.

“Punto número uno: que se dé el agua por tuberias, no queremos pipas, no queremos cisternas. Punto número dos: que el gobierno utilice las cuotas de mantenimiento para que se limpie el agua y llegue con suficiente presión y llegue limpia. Punto número 3: que si es necesario se haga infraestructura por tuberías para que también llegue a las colonias que están allá arriba y que carecen de agua”.

Respecto al acuerdo firmado por los otros vecinos, que incluía una pipa para la distribución de agua en Tabachines y la colocación de cisternas en la colonia, indicó que continuarán buscando como anularlo, pero que de momento, no permitieron que la gente del SIAPA dejara los tanques ni que se abastezcan pipas del pozo. (Por Aníbal Vivar Galván)