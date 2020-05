Vecinos aledaños al Hospital Ángel Leaño de Zapopan se manifiestan inquietos ante la próxima apertura de este nosocomio para atender enfermos de Covid 19.

Sin pretender llegar a la cerrazón, los vecinos sólo le piden a la autoridad una explicación sobre la actividad del Hospital y el riesgo que esto representa.

“No se ha acercado nadie inclusive yo ayer fui, me di una vuelta al Ángel Leaño toqué puerta, los vigilantes no tienen ninguna información y a parte lo que sí me incomodo más fue que ya vi presencia de militares, ya hay militares adentro del Hospital”

Se trata de vecinos del Hospital Ángel Leaño de colonias como Lomas de Zapopan, La Cima, Francisco Villa y Cañada de San Lorenzo. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)