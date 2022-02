Vecinos de Huentitán y la colonia La Esperanza le piden a las autoridades estatales que reconsideren el cierre del Hospital de la Mujer, dado que en este punto son atendidas pacientes de escasos recursos, para quienes les resultaría muy complicado atenderse a partir de marzo trasladarse a San Martín de las Flores en Tlaquepaque.

“Pues que no nos quiten esta obra porque aquí la mera verdad hay mucha gente necesitada. Acude mucha gente pobre, de escasos recursos, la mayoría de la gente de aquí gana el mínimo. Yo veo a mis vecinas como llegan aquí a tener sus bebés, siempre les ha ido bien, a mi me consta! Queremos que tomen conciencia y nos la dejen por favor”.

Y es que al Hospital de la Mujer de Periférico en ocasiones llegan mujeres caminando prácticamente en labor de parto. La vecina asegura que en algunos casos, no tienen dinero ni para tomar un taxi. (Por Gricelda Torres Zambrano)