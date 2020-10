Vecinos de la colonia Tepeyac ubicados frente al flamante edificio del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), apenas inaugurado ayer están muy molestos porque dicen que se inauguro a medias, pues el parque y las mejoras que les prometieron para su colonia nada más no se ven.

“Estábamos esperando que se inaugure el edificio con todo y parque, porque así no nos lo van a dejar a medias otros tantos años , eso es lo que creemos, porque dicen que la burra no era arisca la hinchieron; como Villa Fantasía que esta a medias también, hace cuatro años empieza y entonces nuestra inconformidad es esa, que inauguran cosas a medias”.

Los vecinos de la colonia Tepeyac temen que una vez inaugurado el edificio del CISZ Zapopna, su colonia quede en el olvido. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)