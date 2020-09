Vecinos del barrio de San Antonio tuvieron una reunión esta tarde con personal del Ayuntamiento de Guadalajara, donde insistieron que no permitirán la instalación de parquímetros virtuales en sus calles.

Los vecinos desestimaron el argumento de las autoridades que al colocar parquímetros en la zona azulejara de Niños Héroes se generaría un efecto dominó donde los autos que no se estacionen sobre la avenida terminarían en sus calles y que por ello deben regularizarse los cajones.

Azulejeros señalaron que ellos nunca estuvieron de acuerdo con la instalación de parquímetros en Niños Héroes, como señalaron funcionarios municipales. Habla Karim Moctezuma, representante de los comerciantes.

“Estamos en desacuerdo desde el primer momento porque están violando la regla por ejemplo que te decía yo de zonificación de Guadalajara donde indican que por las especificaciones de la avenida, la avenida tiene derecho a que sea estacionamiento de acera norte y la acera sur”.

Los vecinos señalaron que no hubo una adecuada socialización. (Por Héctor Escamilla Ramírez)