Llevan cuatro meses sin agua, pero eso sí, el recibo del SIAPA no les falta.

Con cobros de hasta mil 100 pesos, que paradójicamente es lo que cobra una pipa particular de agua, por eso hoy vecinos de Villa de Guadalupe en Zapopan se manifestaron en las oficinas del SIAPA.

“¿Qué hacemos? pagamos el recibo continuamente, no tengo ningún adeudo. Estamos pagando mil 100 por mes. No es justo porque no tenemos agua, la pipa nos cuesta mil pesos, mil cien, ¿Qué hacemos, la pipa o pagamos el recibo?”.

Por la mañana vecinos de otras colonias de Zapopan también se manifestaron por falta de agua en la Presidencia Municipal. (Por José Luis Jiménez Castro)