El goleador de los Ángeles Futbol Club, Carlos Vela, reiteró en declaraciones a los Ángeles Times que no piensa en regresar a la Selección Mexicana: “Sinceramente no pienso en eso. Solo me centro en estar en mi mejor nivel, en marcar goles, en hacer todo para mi equipo. Y después de eso, nunca se sabe”.

Indicó el polémico delantero, que su objetivo para este año es ganar nuevamente el MVP y el campeonato de la MLS para su equipo.