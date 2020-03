El Coronavirus representa un riesgo para México, pero no solo para la salud de sus habitantes, sino también para su economía.

El Director Administrativo de la Universidad Panamericana, Alejandro Rodríguez Magaña, advierte que en caso de una pandemia las actividades económicas sufren una merma.

En el caso de Jalisco las afectaciones podrían ser notorias en turismo, servicios y manufactura: “Lo que es es que Jalisco es importante a nivel nacional. Si tú me dices que a nivel nacional vamos a tener un problema, yo creo que estamos muy sensibles que sí lo podríamos tener. No podemos excluir a Jalisco, no podemos decir que Jalisco es muy bonito y tiene pueblos mágicos. Jalisco tarde que temprano se va a ver inmiscuido”.

El Director Administrativo de la Universidad Panamericana se pronuncia porque haya prudencia entre la población, que se tomen las medidas preventivas necesarias, pero sin caer en el pánico. (Por José Luis Escamilla)