Pese a visitar la lona en el segundo asalto, el boxeador mexicano, Andy Ruiz, remontó en las tarjetas para vencer por decisión unánime a Chris Arreola en combate celebrado anoche en Carson, California.

Tras 12 asalto de intercambio de golpes, los jueces le dieron el triunfo a Andy con tarjetas de 117-110, 118-109, 118-109 lo que dejó muy molesto a Chris Arreola al considerar que merecía más de lo que obtuvo al final despotricó contra los jueces.

Con esta victoria, el “Destroyer” Ruiz levanta la mano para ser considerado nuevamente para pelear por el titulo mundial de los pesos completos que ya tuvo en su poder y perdió en el 2019. El manager, Eddy Reynoso, asegura que este ya es otro Andy Ruiz.

“Mentalmente no es el mismo Andy Ruiz de hace un año, mentalmente esta muy por encima de ese Andy Ruiz que perdió con Joshua sabemos y tenemos confianza en el trabajo que estamos haciendo y les aseguro que pronto va as ser campeón del mundo, tengo mucha confianza en el y lo más importante es que ganamos e hizo cosas también que no había hecho en otras peleas”.

Los títulos mundiales de peso completo de la AMB, OMB y FIB están en poder de Anthony Joshua, mientras que Tyson Fury ostenta el del CMB por lo que Andy podría enfrentar proximamente por tercer ocasión a Joshua.

(Por Manuel Trujillo Soriano)