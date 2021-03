El Guadalajara se reencontró con el triunfo al vencer anoche 2-1 a Pumas en el cierre de la fecha 8 del Torneo al remontar en el marcador para imponerse con goles de JJ Macías y Alex Mayorga tras un garrafal error de Hiram Mier en el primer tiempo que permitió a los visitantes tomar ventaja con tanto del panameño, Gabriel Torres.

El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, minimiza la equivocación de Mier y aplaude el triunfo de su equipo.

“Yo considero que lo más importante el día de hoy es la victoria, era un partido de mucho morbo y que necesitábamos esos tres puntos; la cuestión del error pues es parte del futbol hoy le tocó a Mier y eso lo puede cometer cualquiera afortunadamente supimos remontar el marcador y tener la capacidad de levantar a un compañero”.

Los Pumas por su parte, ligaron 6 juegos sin poder ganar y el entrenador del equipo de la UNAM, Andrés Lillini dice que el balance de lo que ha hecho su equipo es malo y pide a sus jugadores no abrir la boca.

“La desesperación va avanzando el juego te va comiendo y van pasando los minutos se vuelve más complicado todo y el resultado final es que perdimos. la Evaluación a mitad de torneo es mala estamos en el fondo de la tabla un lugar que la institución no merece y que nosotros somos los responsables de que esté ahí es momento de no abrir la boca”.

Con el triunfo las Chivas llegaron a 10 puntos para colocarse en el decimo lugar de la clasificación general. Pumas con 5 unidades se encuentra hasta el penúltimo sitio de la tabla. (Por Manuel Trujillo Soriano)