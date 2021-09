Con goles de Caro Jaramillo y Miriam Castillo el Guadalajara derroto anoche 2-1 al Pachuca en el cierre de la fecha 10 de la liga femenil con lo que las Chivas llegaron a 25 puntos y están en tercer lugar de la clasificación general. Del triunfo habla el entrenador de las rojiblancas, Edgar “Chore” Mejía.

“La primera parte pudimos capitalizar las jugadas que tuvimos, hubo llegada y así esperábamos el partido, Pachuca es un equipo muy aguerrido y claro que no se iban a quedar con el 2-0 fueron a buscar el partido intenté modificar entonces no se terminó el partido de la manera que me hubiera gustado pero al final son tres puntos y hoy en día ganar es muy difícil”.

Por su parte, Tigres se mantiene invicto y con paso perfecto de diez triunfos en igual número de partidos, al vencer 3-0 a las Xolas de Tijuana y es líder general del Torneo con 30 puntos. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: @ChivasFemenil)