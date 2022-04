El Mallorca bajo el mando del entrenador mexicano, Javier Aguirre, consiguió este martes un importante triunfo en su afán por evitar el descenso, al derrotar por 2-1 al Alavés en duelo de la fecha 33 de LaLiga de España.

El “Vasco” dijo que disfrutó mucho el triunfo porque su equipo no se arrugo y siempre estuvo arriba en el marcador.

“Cuando estoy ronco es porque anduve ladrando mucho pero ahora estoy muy tranquilo y estuve tranquilo en el juego, no se porque, quizá porque íbamos arriba en el marcador, confiaba en los jugadores, entonces bueno sabe mejor la victoria así y efectivamente no nos arrugamos, creo yo”.

Con la victoria, el Mallorca llegó a 32 puntos y sale de la zona del descenso, además de dejar hundido en el sótano al Alavés con 25 unidades, mismas que tiene el Levante.

Por su parte, el Betis cayó en casa 1-0 frente al Elche, encuentro en el que Andrés Guardado inicio de titular y jugó 57 minutos, mientras que Diego Lainez no estuvo ni en la banca.

En otro encuentro celebrado este martes, el Villarreal derrotó 2-0 al Valencia con doblete de Danjuma.

(Por Manuel Trujillo Soriano).